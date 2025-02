Baroni prepara la sfida con il Venezia: è previsto un cambio nei centrali di difesa

La settimana di coppe terminerà oggi con l’Europa League: in Champions le tre italiane sono uscite contro Feyenoord, Brugge e Psv. La Lazio scoprirà nella giornata di domani l’avversario che dovrà affrontare in Europa League. Sabato è in programma la sfida esterna con il Venezia, Baroni dovrà tornare a ruotare la rosa visto che per un mese si tornerà a giocare ogni tre giorni.

Baroni opta per un cambio in difesa contro il Venezia

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Baroni starebbe pensando a un cambio in difesa per far rifiatare uno tra Gila e Romagnoli in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Samuel Gigot potrebbe partire dall’inizio.

I numeri della Lazio con Gigot in campo

Con lui in campo, la Lazio ha perso soltanto una volta: la sconfitta è arrivata in casa del Braga. Nelle altre sette gare dove è partito titolare, la Lazio ha vinto cinque volte e le restanti due le ha pareggiate. Sono quindici le presenze complessive.