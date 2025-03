Milan-Lazio, Baroni: "Ho detto ai ragazzi di mettere in campo tutto. Su Tchaouna..."

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Milan e Lazio, il tecnico dei bincocelesti Marco Baroni è intervenuto ai micorofni di DAZN, commentando l'incontro.

Non dobbiamo mai uscire dalla nostra partita, loro hanno molta fisicità e per questo noi dobbiamo lavorare di squadra come abbiamo sempre fatto. Cercare il gol di squadra. La gara è di altissimo profilo sotto tutti i punti di vista, troviamo un avversario di spessore e noi vogliamo confrontarci con queste squadre

Per noi Castellanos è importante ma in questa squadra hanno segnato sempre in tanti, abbiamo fatto gol di squadra e questo è quello che dobbiamo ricercare insieme all’aggressività e alla compattezza in fase di non possesso. Si attacca tutti insieme, Tchaouna torna in campo, devo dare fiducia ai ragazzi giovani che hanno bisogno di queste gare per crescere e noi abbiamo bisogno del loro coraggio e della loro spensieratezza, devono giocare questa partita come se fosse l’ultima chance che hanno.