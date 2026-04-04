31° SERIE A | LIVE LAZIO-PARMA 1-1

15' Del Prato, 77' Noslin

Patrizio Pasqualini /

15' Del Prato, 77' Noslin

Patrizio Pasqualini /

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Parma

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

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A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Basic, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov.

PARMA  (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta.

  • 90'
    match_ended
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    Finisce qui

    Triplice fischio e 1 punto a testa

  • 84'
    goal
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    VAR in corso

    per un possibile calcio di rigore in favore della Lazio

  • 77'
    goal
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    GOOOOLLLLLLLLLLLL

    Tira Noslin e trova una deviazione

  • 64'
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    cambio Sarri

    fuori Maldini

    dentro Dia

  • 57'
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    triplo cambio Sarri

    fuori Marusic, Isaksen e Pedro

    dentro Lazzari, Cancellieri e Noslin

  • 55'
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    Primo tiro in porta della Lazio

    lo fa Dele-Bashiru. E' troppo poco

  • 49'
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    Nuno fa tutto bene poi...

    salta l'uomo ma il cross è da dimenticare

  • 45'
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    Si riparte col secondo tempo

    Ancora 45' per ribaltarla

  • 45'
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    Ancora un laziale che cade in area del Parma

    Bernabè ostacola Taylor ma per il VAr e l'arbitro non c'è nulla

  • 44'
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    Ancora Parma. Motta salva la Lazio

    Valeri calcia a colpo sicuro. Motta dice di no e la manda in angolo

  • 24'
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    Contatto in area del Parma

    Maldini cade a terra. Cataldi parla con Marcenaro. Si va avanti

  • 15'
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    GOL Parma

    alla prima azioine dei crociati, la sbloccano.

  • 1'
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    PARTITI

    Calcio d'inizio affidato alla Lazio

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    Squadre in campo

    per i saluti iniziali

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