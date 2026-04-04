31° SERIE A | LIVE LAZIO-PARMA 1-1
15' Del Prato, 77' Noslin
15' Del Prato, 77' Noslin
Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Parma
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Basic, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta.
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90'
Finisce qui
Triplice fischio e 1 punto a testa
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84'
VAR in corso
per un possibile calcio di rigore in favore della Lazio
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77'
GOOOOLLLLLLLLLLLL
Tira Noslin e trova una deviazione
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64'
cambio Sarri
fuori Maldini
dentro Dia
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57'
triplo cambio Sarri
fuori Marusic, Isaksen e Pedro
dentro Lazzari, Cancellieri e Noslin
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55'
Primo tiro in porta della Lazio
lo fa Dele-Bashiru. E' troppo poco
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49'
Nuno fa tutto bene poi...
salta l'uomo ma il cross è da dimenticare
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45'
Si riparte col secondo tempo
Ancora 45' per ribaltarla
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45'
Ancora un laziale che cade in area del Parma
Bernabè ostacola Taylor ma per il VAr e l'arbitro non c'è nulla
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44'
Ancora Parma. Motta salva la Lazio
Valeri calcia a colpo sicuro. Motta dice di no e la manda in angolo
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24'
Contatto in area del Parma
Maldini cade a terra. Cataldi parla con Marcenaro. Si va avanti
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15'
GOL Parma
alla prima azioine dei crociati, la sbloccano.
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1'
PARTITI
Calcio d'inizio affidato alla Lazio
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Squadre in campo
per i saluti iniziali