Fiorentina, due titolari salteranno la Lazio per squalifica

Vanoli perde due pezzi grossi per la prossima sfida di campionato contro la Lazio

Emanuele Petrucci /
Vanoli
Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball

Vittoria importante per la Fiorentina in chiave salvezza, nonostante le tante occasioni del Verona la squadra di Vanoli è riuscita a strappare i tre punti nel finale grazie alla rete di Fagioli.

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Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball

La Fiorentina perde due titolari per la sfida contro la Lazio

Nel corso della gara vinta contro il Verona, Fagioli ha ricevuto un‘ammonizione che lo costringerà a saltare la Lazio. Anche Gudmundssom non farà parte del match vista l’espulsione rimediata nei minuti finali.

 

 

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