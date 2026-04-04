Fiorentina, due titolari salteranno la Lazio per squalifica
Vanoli perde due pezzi grossi per la prossima sfida di campionato contro la Lazio
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Vittoria importante per la Fiorentina in chiave salvezza, nonostante le tante occasioni del Verona la squadra di Vanoli è riuscita a strappare i tre punti nel finale grazie alla rete di Fagioli.
La Fiorentina perde due titolari per la sfida contro la Lazio
Nel corso della gara vinta contro il Verona, Fagioli ha ricevuto un‘ammonizione che lo costringerà a saltare la Lazio. Anche Gudmundssom non farà parte del match vista l’espulsione rimediata nei minuti finali.