Lazio-Parma, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

È tutto pronto allo Stadio Olimpico, tra meno di un’ora Lazio e Parma si sfideranno per quella che è la trentunesima giornata di Serie A: i biancocelesti sono a caccia della quarta vittoria consecutiva, i ducali invece hanno bisogno di punti per mettere in cassaforte la salvezza. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: queste le scelte di Sarri e Cuesta.

Lazio - Fraioli

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Parma

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Basic, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta.