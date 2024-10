Balotelli ritorna in Serie A: il Genoa ufficializza il suo ingaggio

È ufficiale: Mario Balotelli torna a giocare in Serie A. Il Genoa ha annunciato attraverso i propri profili social l’arrivo del centravanti, segnando un importante ritorno per il calciatore. Balotelli, classe 1990, torna in Italia dopo tre anni dall’esperienza con il Monza nella stagione 2020/2021. La sua ultima presenza in Serie A risale alla stagione precedente, quando indossava la maglia del Brescia. Con l’entusiasmo che lo contraddistingue, il giocatore è pronto a reintegrarsi nel campionato italiano.

Depositphotos Balotelli

Esperienza recente e nuove ambizioni

Nel 2024, Balotelli ha concluso la sua avventura in Turchia con l’Adana Demirspor, dove ha collezionato 16 presenze e messo a segno 7 gol. Ora, il centravanti è pronto a unirsi alla rosa di Alberto Gilardino, con l’obiettivo di contribuire alla salvezza del Genoa in questa stagione. Il ritorno di Mario Balotelli in Serie A rappresenta una nuova opportunità per il giocatore e per il Genoa, che spera di sfruttare la sua esperienza e il suo talento per raggiungere risultati positivi. I tifosi attendono con ansia di vedere Balotelli in campo, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il comunicato del Genoa