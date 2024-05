Il commuovente saluto di Felipe Anderson alla Lazio. Al termine del match con il Sassuolo, ultima partita della stagione 23/24, il brasiliano si è intrattenuto insieme ai suoi compagni di squadra al centro del campo per salutare un'ultima volta tutto il popolo biancoceleste. Queste le commuoventi parole, rivolte a tutto il pubblico dell'Olimpico, dell'ex Santos, che si trasferirà al Palmeiras dopo 7 anni e 326 presenze con la maglia della Lazio:

Ragazzi volevo ringraziarvi perché dal primo giorno che sono arrivato qui mi avete accolto non solo come calciatore ma come un ragazzo e adesso sono uomo. Vi ringrazio perché aldilà del calcio mi avete dato molto di più di quello che pensavo di vivere nel calcio. Sarò sempre uno di voi. Forza Lazio sempre!