Serie A, l'Empoli si salva in extremis e il Frosinone torna in B: i verdetti

Si è conclusa l'ultima giornata di Serie A e ci sono stati gli ultimi verdetti della stagione. Per quanto riguarda la zona salvezza, l'Udinese vince a Frosinone (0-1, in gol Davis) e condanna i ciociari alla retrocessione, complice la contemporanea vittoria dell'Empoli sulla Roma (2-1 il risultato al Castellani, con le reti di Cancellieri, Aouar e Ning nel finale).

In Champions League andranno Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Europa League per Roma e Lazio. La Conference League al momento della Fiorentina, ma qualora i viola dovessero vincere la finale andrebbero in Europa League e lascerebbero il posto al Torino.