Juventus, Chiesa: "Avevamo tutti bisogno di una serata così. Ora c'è da pensare al campionato"

Conclusa la sfida tra Juventus e Lazio, valida per l'andata della Semifinale di Coppa Italia, l'attaccante bianconero Federico Chiesa, autore del primo gol della sua squadra, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, per analizzare la vittoria della Juventus per 2-0, ma anche il momento che sta affrontando la squadra di Allegri:

"Avevamo tutti bisogno di una serata così, non solo noi ma anche i tifosi. Stasera sono contento. Il brutto periodo non ce lo siamo scrollato di dosso, perché questa era una partita di Coppa Italia. Nel primo tempo sia stati un po' bloccati, nel secondo siamo tornati ad essere la squadra che eravamo a gennaio. Ora c'è da pensare al campionato, di rimettere le cose apposto e, come ci diciamo dentro, le critiche sono giuste, quando non arrivano i risultati alla Juventus è giusto anche riceverle, ascoltarle e provare a fare meglio. Sicuramente non è un 2-0 in Coppa Italia contro la Lazio che ci toglie da una crisi che sta andando avanti da mesi. Ci dobbiamo mettere giù e da domani pensare a domenica che abbiamo una grandissima partita da fare, la Fiorentina verrà qui a battagliare. Alla Juventus devi stare sempre al 110% perché la pressione è altissima, giochi per una società storica. La pressione è giusta e lo sono anche le critiche. Il fatto che abbiamo pareggiato contro l'Empoli, poi siamo andati a San Siro, abbiamo subito un po' la partita invece di essere più coraggiosi, questo ce lo siamo ritrovati nelle partite successive. Non ci siamo spensi, ma il sogno è sfumato e, quando sfuma un sogno così grande, è difficile poi tornare sulla terra e pensare ad altri obiettivi".