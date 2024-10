Gli organizzatori del Pallone d’Oro chiariscono: ecco perché il premio non è andato a Vinicius

Vincent Garcia, caporedattore della storica rivista France Football, ha voluto spiegare perché quest’anno il Pallone d’Oro non sia andato al brasiliano Vinicius, considerato tra i maggiori favoriti, ma allo spagnolo Rodri. La motivazione ufficiale è stata attribuita a una questione di calcoli matematici. Da giorni, infatti, si sono intensificate le polemiche: molti media brasiliani e sostenitori del Real Madrid vedono la scelta come ingiusta. Il calciatore Eduardo Camavinga, compagno di Vinicius, ha sintetizzato il sentimento generale definendo la situazione come "politica nel calcio".

Perché il trofeo è andato a Rodri: le dichiarazioni di Garcia

Durante la cerimonia a Parigi, Garcia ha spiegato i motivi della vittoria di Rodri rispetto a Vinicius, attribuendo l’esito a una vittoria di misura, in cui piccoli dettagli hanno fatto la differenza. Garcia ha sottolineato che la forte presenza di altri giocatori del Real Madrid, come Bellingham e Carvajal, nei primi cinque posti, ha inevitabilmente sottratto voti a Vinicius, un effetto "matematico" che ha spostato il voto a favore del centrocampista del Manchester City. "I voti sono stati suddivisi tra i migliori giocatori del Real Madrid", ha dichiarato Garcia, evidenziando che la stagione del club spagnolo è stata caratterizzata da prestazioni di altissimo livello da parte di vari giocatori, rendendo difficile per i giurati scegliere un unico rappresentante.

