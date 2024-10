Grave lutto nel mondo dello sport e dello sci: perde la vita l’atleta 19enne Matilde Lorenzi

Un grave lutto oggi sconvolge tutto il mondo dello sport e dello sci: si tratta di Matilde Lorenzi, promessa sciatrice azzurra di soli 19 anni che, dopo un incidente in Val Senales, non ce la l’ha fatta. Il ministero della Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono la loro solidarietà per la grave perdita e per il triste destino della giovane. Al cordoglio del ministero della Difesa, si unisce al dolore della famiglia anche il presidente Flavio Roda, tutta la FISI, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il consiglio federale e l’intero staff.

La vicenda

Matilde Lorenzi, 19 anni, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 ed è andata incontro a uno spiacevole inconveniente: i suoi scissi sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso. Questo ha provocato una violenta caduta, la giovane ha sbattuto violentemente il viso sul terreno ghiacciato, uno degli sci si è sganciato e la ragazza è finita fuori pista. Recuperata dal personale sanitario, è stata trasportata in elicottero al San Maurizio di Bolzano. Dopo una prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale, la giovane è deceduta.

