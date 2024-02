Lazio-Bologna può valere un biglietto di sola andata per l’Europa. Ecco le quote dei bookmakers sul match dello ‘Stadio Olimpico’

In pochi avrebbero potuto immaginare ad inizio stagione che il match tra Lazio e Bologna potesse valere per un piazzamento in Europa. Due squadre in forma: i rossoblù soprattutto, ma anche i biancocelesti hanno decisamente cambiato marcia dopo un inizio di stagione molto stentato e dopo il successo contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di UEFA Champions League. Allo ‘Stadio Olimpico’ ci saranno in palio punti molto importanti. I laziali occupano momentaneamente il settimo posto con 37 punti, sono un gradino sotto i ‘cugini’ della Roma, ma hanno anche una partita da recuperare e sono reduci dalla convincente vittoria di Cagliari. Il Bologna si gode il quarto posto in compagnia dell’Atalanta a quota 42 punti, raggiunto dopo il successo contro la Fiorentina nel recupero di campionato. Gli uomini di Thiago Motta stanno continuando a stupire e soprattutto giocano bene. Un successo darebbe ad entrambe le squadre consapevolezze in più per il finale di stagione.

I bookmakers danno come favoriti per il match gli uomini allenati da Maurizio Sarri.

I biancocelesti partono davanti nei pronostici - La stagione entra nel vivo e così anche la corsa all’Europa. Lazio e Bologna possono giocarsi le proprie carte fino alla fine. La loro posizione è buona così come la loro condizione fisica. Un successo dei biancocelesti è quotato da Betclic a 2.26, un pareggio a 3.10 ed una vittoria dei rossoblù a 3.38. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.46, mentre l’Under 2.5 a 1.49.

L’ultimo precedente in Serie A fu 2-1 laziale - L’ultima volta che Lazio e Bologna si sono affrontate allo ‘Stadio Olimpico’ era addirittura il 14 agosto 2022. In quel caso i biancocelesti prevalsero per 2-1. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 11.00 (Sisal la quota a 10.00). Le ipotesi considerate più probabili sono l’1-0 biancoceleste e l’1-1 finale che Betclic quota a 6.60.

Non solo Immobile, Felipe Anderson e Isaksen scalpitano -

Ciro Immobile, che da poco ha raggiunto i 200 gol in Serie A, rimane l’uomo più atteso in fase offensiva della Lazio. Un suo gol è quotato da Betclic a 2.40. Cercheranno la via del gol anche Felipe Anderson e Gustav Isaksen. Una loro rete è quotata da Betclic rispettivamente a 3.80 e a 4.25. Gli uomini più attesi dei felsinei sono certamente Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini. Un gol del nederlandese è quotato da Betclic a 3.40, uno dell’azzurro a 3.80.