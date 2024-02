Repubblica | Ha annullato Harry Kane e ora vuole il bis con Zirkzee, Gila è il “muro” di Sarri

La stagione di Mario Gila è, fino a questo momento, da incorniciare. Che stesse ben figurando in campionato ormai non era più una notizia, ma che annullasse Harry Kane, mister 100 milioni (28 gol in 29 partite), nessuno poteva aspettarselo. Risultato della coppia difensiva Gila-Romagnoli contro il Bayern? 0 tiri in porta per i bavaresi, un dato che da quelle parti non si vedeva da 5 anni.

Ma se le prestazioni dell’ex capitano del Milan non stupiscono più, la Lazio sembra aver trovato un vero e proprio diamante. Il difensore centrale è stato prelevato nell’estate del 2022 dal Real Madrid (che possiede il 50% sulla futura rivendita) per 6 milioni di euro. Dopo la prima stagione, dove non ha trovato molto spazio complice l’exploit di Casale, si parlava già di acquisto sbagliato. Addirittura si vociferava fosse già sul mercato.

Poi nel corso di quest’annata, complice il rendimento sottotono dell’ex Verona e gli infortuni di Patric e Romagnoli, ha iniziato nel silenzio di tutti a conquistare la fiducia del mister. Prima del 25 novembre, giorno della gara persa a Salerno, Gila non trovava spazio addirittura dalla gara con l’Az di Conference League del 23 marzo 2023. Ora invece, nel giro di pochissimo, è da considerare ormai un titolare inamovibile. Sarri ha saputo far sbocciare lo spagnolo, riuscendo a esaltarne le sue qualità migliori: un fisico imponente che gli consentono di giocare d’anticipo, un’ottima gestione della palla e una grande velocità che spesso lo portano a fare delle sgaloppate solitarie fino a oltre la metà campo, riuscendo a eludere il pressing avversario. Un difensore totale.

Domenica gli spetta un altro cliente molto in forma: Zirkzee del Bologna. Il centrale proverà a stupire ancora, ma intanto il mister e tutta la piazza si godono le prestazioni perentorie del Catalano.

Repubblica