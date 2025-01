Primavera | Le pagelle di Lazio-Juventus: che gol di Sulejmani!

Lazio e Juventus si spartiscono la posta in palio con un pari, Sulejmani risponde a Vacca con le emozioni più grandi che arrivano tutte nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco quelli più propositivi sono senza dubbio i ragazzi di Sergio Pirozzi che però non riescono a trovare il gol vittoria. Lazio che muove di poco la classifica arrivando a 29 punti, la Juventus aggancia momentaneamente il Milan al terzo posto.

Le pagelle di Lazio-Juventus Primavera

Renzetti: 6

Incolpevole sul gol, sbaglia qualche rilancio anche a causa del vento, per il resto normale amministrazione

Ferrari: 6.5

Buone discese sull'out di destra con anche cross pericolosi messi in area, contiene poi i pericoli che gli arrivano

R. Bordon: 6.5

Quanta solidità per il numero 3 fresco di rinnovo, che si sta prendendo la difesa biancoceleste

Bordoni: 6

Molto attento ad evitare i guai delle offensive bianconere, mette ordine quando serve.

Zazza: 6

Preciso nelle chiusure e nei movimenti di reparto

Nazzaro: 7

Lotta in mezzo al campo ed è uno dei migliori tra le file dei biancocelesti

Cuzzarella: 6.5

Partita positiva la sua, dove abbina sacrificio e qualità sulla fascia sinistra. Dal 62' Karsenty: 6

A. Anderson: 6

Ci si aspetta forse di più da lui, non gioca male ma si limita al compitino. Dal 62' Munoz: 6

Pinelli: 6.5

Buona prova quella del centrocampista biancoceleste che dimostra buona qualità con il pallone tra i piedi abbinata a tanta dedizione in interdizione. Dal 71' Di Tommaso: 6

Sulejmani: 7

Non sempre preciso nel raccordare il gioco, ma il gol è una pennellata sotto l'incrocio e tutti i pericoli offensivi passano dai suoi piedi. Dal 86' Marinaj: SV

D`Agostini 4.5

Pesa come un macigno quell'occasione sprecata a porta praticamente vuota, giornata no per l'attaccante biancoceleste. Dal 62' Serra: 6

La pagella di Sergio Pirozzi

Sergio Pirozzi - IPA

Ai punti la sua squadra avrebbe probabilmente vinto per quanto mostrato in campo, è un punto che non sposta in classifica ma la prestazione c'è senza dubbio stata con un forte atteggiamento di grinta e personalità.