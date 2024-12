Tare: "La Lazio una sorpresa, Gila può diventare..."

Consigli di mercato: i talenti da tenere d'occhio



Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, torna a farsi sentire attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, condividendo riflessioni sul mercato di gennaio. Tra i suoi consigli, c'è Luiz Felipe per il Napoli:

Può giocare in una difesa a 3 o a 4, è esperto e con Conte si troverebbe bene.

Per i top club europei, invece, non ha dubbi:

Dalla Serie A sceglierei Mario Gila.

Tare elogia lo spagnolo per la sua velocità, intelligenza e costanza di rendimento, ritenendolo in grado di diventare uno dei migliori difensori al mondo. Aggiunge anche che non lo stupirebbe un eventuale ritorno al Real Madrid. Tra i suoi preferiti figura anche Tavares, che ha catturato la sua attenzione per le qualità in campo.

IPA

Un pensiero alla Lazio e alla Serie A



Tare ha voluto esprimere un’opinione sulla Lazio di Baroni, definendola una delle sorprese della stagione insieme alla Fiorentina.

L'allenatore è riuscito a creare empatia e tranquillità nel gruppo, ed è per questo che sta ottenendo risultati importanti.

Le sue parole riflettono un grande rispetto per il lavoro svolto e per l’evoluzione della squadra biancoceleste, che continua a stupire in Serie A.