Lazio-Atalanta, sfida sulla fascia tra Tavares e Bellanova

La Lazio punta sul rilancio di Nuno Tavares



La Lazio attende il ritorno ai massimi livelli di Nuno Tavares. Dopo un inizio travolgente in campionato, con ben 8 assist nelle prime partite, il portoghese ha attraversato una fase di appannamento. Per sorprendere l’Atalanta e mantenere un alto tasso di pericolosità, sarà cruciale il suo contributo sulla fascia, come evidenziato da Il Corriere dello Sport. Le sue qualità nell’attaccare gli spazi e nel ribaltare il campo con progressioni fulminanti rappresentano un’arma fondamentale per il piano tattico di Baroni.

Bellanova, l’antagonista perfetto per Tavares



Sulla fascia opposta, però, ci sarà un avversario altrettanto rapido e fisico: Raoul Bellanova. L’ex Torino ha dimostrato di saper gestire sfide ad alta intensità e di essere capace di contrastare avversari potenti come Tavares. Questo duello tra due atleti dotati di grande velocità e capacità offensiva potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri della gara. La battaglia sulla fascia sarà uno dei temi chiave per determinare il destino del match tra Lazio e Atalanta.