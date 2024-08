LAZIO WOMEN - Mancuso: "Ora concentriamoci sul derby. Chiediamo il sostegno dei tifosi"

La settimana di avvicinamento all'esordio in campionato è ormai alle porte, e la Lazio Women inizierà con un derby. Per completare al meglio la preparazione estiva, le biancocelesti hanno giocato un'amichevole contro il Napoli. È stato un antipasto di ciò che le attende in Serie A; nonostante la sconfitta, la prestazione delle ragazze allenate da Grassadonia è stata comunque positiva. Giulia Mancuso ha commentato la partita ai microfoni ufficiali del club.

"Dispiace aver preso un gol su palla inattiva, era già successo e ci siamo ripetute su questo errore. A livello difensivo abbiamo fatto meglio rispetto alle altre partite”. "Continuare a lavorare duramente, sarà una settimana tosta perché giochiamo contro la squadra detentrice del titolo e è anche il derby. Sarà veramente difficile, ma anche bella. Spogliatoio? Abbiamo pensato partita per partita, sicuramente da domenica inizieremo a pensarci”.

“Come mi trovo con le nuove compagne? Rispetto allo scorso anno che giocavamo a 4, adesso stiamo provando maggiormente la difesa a tre e è cambiata molto la linea rispetto all’anno scorso. Stiamo provando nuove giocatrici, ma ci stiamo trovando molto bene”.