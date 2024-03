Lazio-Milan, le probabili formazioni

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Lazio e Milan, una partita molto complicata per i biancocelesti che devono rialzarsi dopo le te sconfitte nelle ultime cinque partite e un tour de force che avrà seguito anche martedì a Monaco, dove gli uomini di Sarri tenteranno l'impresa dell'accesso ai quarti di finale di Champions League.

I rossoneri tornano allo Stadio Olimpico per affrontare la Lazio dopo la sfida di gennaio del 2023 in cui i biancocelesti dominarono contro la squadra di Pioli portando a casa un 4-0 per una delle migliori partite di questa Lazio targata Sarri.

Le probabili formazioni di Lazio e Milan

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.