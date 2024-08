PRIMAVERA 1 | Petta nel post-partita "Non è cambiata la mentalità. Sui nuovi…"

Intervenuto sulle frequenze di LSR, il difensore biancoceleste Andrea Petta ha commentato così la prima vittoria dell'anno ottenuta contro l'Empoli, arrivata grazie al gol di Cristobal Muñuz. Buona la prima per i ragazzi allenati da Sanderra, che puntano a compiere un campionato sulla falsariga dello scorso anno. Di seguito le parole di Petta:

Gara molto difficile per come ci siamo preparati alla partita, c'è stata poco tempo ma siamo felici di aver preso i 3 punti. Abbiamo fatto vedere che nonostante siano cambiati gli interpreti, non è cambiata la mentalità: sappiamo soffrire e sfruttare le occasioni. Il merito è anche di chi è andato via. Esperienza a Frosinone? Sono stato 6 mesi dove ho avuto opportunità di giocare, con Bordon mi trovo bene ma possiamo migliorare partita per partita. C'è tanto margine di crescita, tanti sono nuovi, capiranno i dinamismi e miglioreremo ancora. Il calendario non ci aiuta, ma pensiamo gara dopo gara, da lunedì si penserà all'Inter