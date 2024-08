SERIE A | Lazio-Venezia, le formazioni ufficiali: il primo XI di Baroni

La Lazio è pronta per il suo esordio nel campionato di Serie A 2024/25, dove affronterà il Venezia, con i lagunari che fanno così il loro ritorno nella massima serie italiana dopo due stagioni passate tra i cadetti.

C'è molta curiosità intorno ai biancocelesti, soprattutto per quanto riguarda l'allenatore Marco Baroni, alla sua prima esperienza su una panchina di alto livello. Durante la conferenza stampa pre-match di ieri, Baroni ha ammesso che quella di stasera è la partita più importante della sua carriera da allenatore. Come è ben noto, la Lazio ha vissuto una vera e propria rivoluzione estiva, con l'addio di molti giocatori rappresentativi, sostituiti da giovani talenti su cui si concentrerà l'attenzione nel match di questa sera. Tutti gli occhi saranno puntati su di loro, in un esordio che segna simbolicamente l'inizio di una nuova era, dopo quella di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson.

Lazio-Venezia: le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3):

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All.Baroni

Venezia (3-4-2-1):

Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All. Di Francesco