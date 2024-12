Tchaouna sui social: "Voglio iniziare bene l'anno nuovo"

Tchaouna ha condiviso sui suoi social un messaggio che riflette sia il dispiacere per non essere riuscito a concludere l’anno con una vittoria, sia una forte determinazione per il futuro. Il giovane talento ha sottolineato di essere già concentrato e motivato per l’inizio del 2025, con la consapevolezza che ogni nuova partita è un’opportunità per crescere e migliorarsi. Tchaouna ha sempre mostrato il suo impegno e la sua voglia di far bene, soprattutto nei momenti decisivi. Ora, con il nuovo anno alle porte, il suo obiettivo è cominciare con il piede giusto, mettendo in campo tutta la grinta e la qualità che ha già dimostrato di possedere.

Fraioli

Il suo primo derby

Un appuntamento che rappresenta un’occasione imperdibile per lui è il Derby della Capitale. Per Tchaouna, questo sarà il primo incontro con la Roma in una delle sfide più sentite e intense del calcio italiano. Prepararsi per un match del genere non è mai facile, ma il giovane giocatore è determinato a dimostrare di essere all’altezza, con la consapevolezza che un buon risultato in questa partita potrebbe segnare un punto di svolta per la sua carriera alla Lazio. Il Derby della Capitale non è solo una partita, ma un vero e proprio banco di prova per ogni calciatore che indossa la maglia biancoceleste e, Tchaouna, è pronto a vivere questa emozionante esperienza con la giusta mentalità. Con la voglia di riscatto e la determinazione di far bene, il 2025 potrebbe essere l’anno in cui il giovane talento francese si farà conoscere ancor di più dalla tifoseria laziale, contribuendo a scrivere nuove pagine della storia della Lazio.

Post instagram