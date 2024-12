Juventus-Fiorentina | Solo pari all'Allianz Stadium: Sottil beffa i bianconeri

Dopo Lazio-Atalanta, questa diciottesima giornata di Serie A, che andrà a chiudere il 2024, è costellata da importanti big match. Il primo della giornata è andato in scena alle 18:00 all'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina, mentre alle 20:45 San Siro sarà il teatro della sfida tra Milan e Roma.

La sfida a casa dei bianconeri si prospetta un vero e proprio scontro diretto contro la Viola: entrambe le squadre infatti sono attualmente a pari punti in classifica, 31, lottando per il quinto posto, anche se c'è sempre da considerare che la Fiorentina conta una gara in meno a causa dell'emergenza medica che ha coinvolto Edoardo Bove nella sfida casalinga contro l'Inter.

Primo tempo

Già dai primi minuti di gioco la Juventus è pericolosa, mettendo la Fiorentina da subito in difficoltà: ci prova Vlahovic con un colpo di testa, ma l'ex Viola non trova la porta. Al 7' il direttore di gara è costretto a interrompere per qualche minuto il gioco a causa dei cori razzisti provenienti dal settore ospiti della Fiorentina e diretti probabilmente all'ex attaccante, Dusan Vlahovic. Dopo il richiamo da parte dello speaker dei bianconeri, l'arbitro Mariani decide di riprendere il gioco. Al 20' la Vecchia Signora sblocca la partita grazie alla rete di Thuram, che batte De Gea e porta in vantaggio la Juventus, siglando così il primo goal con la maglia bianconera. La Fiorentina risponde con diverse occasioni, prima Kean, poi Sottil ed infine Gudmundsson, ma la rete del pareggio arriva dall'ex, Moise Kean al 38', che decide di non esultare al goal e riceve gli applausi da parte dei tifosi bianconeri. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, la squadra di Thiago Motta sfiora il 2-1 con Locatelli, che prova un tiro dal limite dell'area, ma non centra la porta. All'intervallo Juventus-Fiorentina finisce in pareggio, 1-1.

Secondo tempo

La Juventus è ancora avanti a soli due minuti dalla ripresa del secondo tempo, di nuovo con Thuram, grazie all'assist di Koopmeiners, che manda in porta il francese, 2-1 per i bianconeri. Nel secondo tempo i bianconeri hanno trovato più occasioni della Viola che, dal canto suo non è riuscita a reagire all'offensività bianconera, fino al momento del goal del pareggio della Fiorentina con Sottil all'88'. All'inizio del recupero del secondo tempo, arriva una grandissima occasione per la Juventus con Coinceicao, ma De Gea nega la rimonta bianconera. Termina 2-2 Juventus-Fiorentina e arriva così l'undicesimo pareggio stagionale per la squadra di Thaingo Motta.