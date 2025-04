Serie A | È crisi Inter! Bene il Milan e la Fiorentina: tutti i risultati

Una domenica di Serie A stile anni 2000 con ben sette partite in 24 ore, dopo la decisione della Lega Serie A di non giocare il sabato, giornata di lutto per i funerali di Papa Francesco.

Como-Genoa: 1-0

Alle 12.30 i lariani ospitano i rossoblù di Patrick Vieira. Genoa e Como hanno ormai poco da chiedere al campionato. La squadra di Fabregas continua comunque nel suo bel girone di ritorno ad ingranare risultati vincendo per 1-0 grazie al gol di Strefezza al 59'. Como che abbatte il muro dei 40 punti di due lunghezze e supera proprio il Genoa in classifica, fermo a 39 punti. Fabregas ora 11° e lotterà con il Torino per essere la prima squadre dopo le big; Genoa 13°.

Venezia-Milan: 0-2

Sempre alle 12.30 si gioca a Venezia con Di Francesco che ospita Conceição. Il Milan segna in avvio e in chiusura di partita con Pulisic che apre le marcature al 5' e Gimenez che le chiude al 90+6'. Proteste da parte del Venezia per un contatto in area tra Pavlovic e Yeboah non ravvisato dall'arbitro. Il Milan si attesta sempre nono con 54 punti, mentre il Venezia rimane 18° con 25 lunghezze.

Fiorentina-Empoli: 2-1

Alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena il derby tra Fiorentina ed Empoli. La squadra di Palladino approccia bene il match con due gol nei primi 25': prima Adli e poi la rovesciata di Mandragora portano avanti Palladino. L'Empoli prova a venir fuori sulla lunga distanza accorciando le misure con il gioiellino Fazzini ma non basta alla squadra di D'Aversa per uscire con 1 punto. Corsa Champions che si fa sempre più combattuta, la Viola raggiunge momentaneamente la Lazio e la Juventus con 59 punti. Empoli invece penultimo con 25 punti.

Inter-Roma: 0-1

È crisi Inter! Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Inzaghi considerando anche la Coppa Italia con la Roma che di misura vince sulla squadra di Inzaghi. Il gol al 22' di Soulè basta ai giallorossi per tornare nella Capitale con i tre punti che la proiettano in attesa dei risultati di Lazio, Juventus e Bologna al 5° posto a pari punti dei felsinei 4°. L'Inter dovrà ora guardare il risultato del Napoli con il sorpasso che si fa sempre più realtà.