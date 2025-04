Como-Lazio, l'MVP del match Le Bihan: "Vogliamo arrivare prime. Per noi è stato frustrante..."

Straordinario il poker conquistato dalla Lazio Women contro il Como, grazie alla tripletta di Le Bihan e la rete di Piemonte. Le biancocelesti mantengono così il primo posto della poule salvezza, espugnando il Ferruccio di Seregno. Terminato 4-0 a favore delle biancocelesti il match valevole per l'ottava giornata, la protagonista assoluta del match, Clarisse Le Bihan, autrice della tripletta, realizzatrice dell'assist per il goal di Piemonte e MVP nella sfida contro le lariane, ha parlato ai microfoni ufficiali della società.

Anche il primo era difficile, perché all'inizio non abbiamo controllato il primo tempo, al rigore c'era un buco, è stato difficile calciare, il terzo è stato bello, ho visto un po' di spazio e ci ho provato. Era una finale per noi oggi. Sarà più bello il prossimo anno. È stato importante anche oggi vincere perché vogliamo arrivare prime in questo campionato. L'anno prossimo potrà essere ancora più bello.

Penso che all'inizio della stagione c'è stato un po' di tempo per stabilire il modulo e per farci conoscere tra di noi, siamo cresciute tanto e per me era importante conoscere le mie compagne. È più facile giocare quando le giocatrici si conoscono.

Dove metterò il pallone e a chi la dedicherò? La tripletta è per mio papà, lui era un giocatore molto forte, sono molto orgogliosa. Se la Lazio ha preso le misure sulle altre? Per noi era frustrante finire la prima parte del campionato (nella poule salvezza, ndr) perché abbiamo pareggiato con l'Inter e vinto con la Juve, era frustrante rimanere in questo mini campionato, con tutto il rispetto per le altre squadre, ma penso che abbiamo un livello per ambire in alto. L'anno prossimo sarà ancora più bello.