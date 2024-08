FORMELLO | Dubbi da risolvere per Baroni: in regia c'è una maglia per tre

Antivigilia di Udinese-Lazio, partita in programma sabato 24 alle 18.30 sul rettangolo di gioco del Bluenergy Stadium con la Lazio che questa mattina si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per preparare la sfida contro i bianconeri.

Il gruppo squadra

A differenza di ieri si è rivisto in gruppo Gaetano Castrovilli, tenuto a riposo sempre nell'ottica della gestione per raggiungere in breve tempo la miglior condizione fisica possibile così da far esprimere il suo potenziale; mentre rimane fermo ai box Mario Gila, alle prese con una lesione al retto femorale della coscia sinistra.

Le prove anti-Udinese

Mister Baroni dovrà sciogliere qualche dubbio da qui a sabato con qualche ballottaggio che si porta dietro (almeno uno per reparto) e chissà che domani in conferenza stampa possa già dare qualche indicazione di formazione.

In difesa il ballottaggio è tra Casale e Patric che si giocano un posto vicino all'inamovibile perno della difesa, Alessio Romagnoli. Le fasce dovrebbero essere le stesse viste contro il Venezia con un possibile inserimento di Nuno Tavares a partita in corso per mettere minuti nelle gambe dopo lo stop subito nell'amichevole contro il Trapani.

A centrocampo il nodo è legato alla cabina di regia dove Cataldi, Rovella e Vecino si giocheranno la maglia da titolare, mentre viaggiano verso la riconferma la sorpresa Dele-Bashiru e l'anima guerriera Guendouzi. Davanti sono poche le novità: Isaksen e Tchaouna sperano di strappare una maglia per sabato anche se Noslin rimane il favorito. Zaccagni e Castellanos sono i punti fermi.