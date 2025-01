Brutta e pesante sconfitta quella maturata dalla squadra di Pirozzi a Cremona con il passivo che recita 3-0 in favore dei grigiorossi. La Lazio non è mai stata incisiva coralmente con tutte le occasioni che sono passate sui piedi di Balde, unica nota positiva in una mattinata buia per i biancocelesti. La Cremonese ora è a -1 con la lotta per i Playoff che si infiamma.

Le pagelle di Cremonese-Lazio Primavera

Renzetti: 5.5

Incolpevole sui gol, gli si può rimproverare qualcosa però nella gestione con il pallone tra i piedi.

Zazza: 5.5

Provvidenziale il suo intervento a scadere di primo tempo salvando tutto sulla linea, con un passivo del genere il voto non può essere sufficiente

R. Bordon: 4.5

Malissimo in occasione del secondo gol grigiorosso, che pesa sulle sue spalle per una palla persa velenosissima. Passo indietro per lui rispetto alle precedenti uscite.

Bordoni: 5.5

Tanta corsa per lui che da braccetto si fa vedere spesso anche in avanti, ma naufraga insieme a tutta la squadra.

Ferrari: 5.5

Non sempre preciso con il pallone tra i piedi, viene completamente neutralizzato dalla retroguardia della Cremonese.

Di Tommaso: 5.5

Tanti contrasti e tanto lavoro sporco in mezzo al campo, ma è molto impreciso e nervoso. Pesa nel suo giudizio l'occasione sprecata nel secondo tempo che avrebbe accorciato le distanze Dal 73' Serra: 5.5

Pinelli: 5.5

A volte è in recupero non tenendo la posizione, non spicca come il suo reparto all'interno della gara. Dal 73' Nazzaro: 5.5

Munoz 5

Incide poco, da un giocatore che è arrivato con prospettive a Roma è lecito chiedere ed aspettarsi di più. Dal 80' Gelli: SV

Farcomeni: 5.5

L'impegno non gli si può negare, ma non ha dato grande apporto sulla sua fascia di competenza. Dal 67' Cuzzarella: 5.5

Balde: 6.5

L'unica luce là davanti, tutti i pericoli passano dalle sue giocate. È l'ultimo ad arrendersi

Sulejmani: 5

Tanta imprecisione per lui, non riesce a raccordare il gioco Dal 80' D'Agostini: SV

La pagella di Pirozzi

Voto: 5

La sua squadra deve cambiare marcia, è un brutto passo indietro rispetto alle predenti uscite ed ora anche la classifica mette pressione con la Lazio che sta uscendo dalla zona Playoff.