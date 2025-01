Baroni a Verona con una difesa inedita. Si rivede Vecino: le ultime da Formello

Poco più di 24 ore e la Lazio tornerà in campo dopo il pari con il Como maturato nell'ultima giornata di Serie A. Gli uomini di Marco Baroni sfideranno la squadra di Zanetti, reduce dal 2-0 subito in casa del Napoli, alla ricerca dei tre punti con i tifosi della Lazio che si aspettano al Bentegodi una risposta importante dai propri beniamini dopo un ultimo periodo di forma non eccezionale.

Questa mattina nel Centro Sportivo di Formello si è svolta la rifinitura in vista della sfida di domani contro gli scaligeri con Baroni che ha così avuto modo di sciogliere tutte le riserve. Gli unici due assenti di giornata sono stati Lazzari e Patric mentre si è riaffacciato Vecino che ha svolto un allenamento differenziato.

Per domani Provedel non è in discussione e viene confermato tra i pali; le grandi novità di giornata sono in difesa con Hysaj che ha vinto il ballottaggio a destra su Adam Marusic, Gigot nonostante l'assenza all'allenamento di ieri si piazzerà al centro della difesa supportato da Mario Gila al rientro dopo la squalifica e Nuno Tavares nel suo ruolo naturale sull'out basso mancino. Dal centrocampo in avanti Baroni potrà fare affidamento sui suoi titolari dunque: Rovella e Guendouzi in mediana con Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto dell'unica punta Taty Castellanos.

Le probabili formazioni

VERONA: 3-4-2-1: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr.

All.: Zanetti

LAZIO: 4-2-3-1: Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

All. Baroni

l'arbitro di Hellas Verona-Lazio

FABBRI

ASSISTENTI: LO CICERO – GARZELLI

IV UOMO: RUTELLA

VAR: ABISSO

AVAR: PATERNA