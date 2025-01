Lazio, un giocatore a rischio per il derby: l'annuncio di Baroni

Problemi influenzali per Castrovilli: il derby è a rischio

Gaetano Castrovilli potrebbe essere costretto a saltare il derby di domenica contro la Roma. Il centrocampista della Lazio, assente nella seduta di allenamento dell’antivigilia, è alle prese con un lieve problema influenzale che mette in dubbio la sua partecipazione alla stracittadina. Lo stesso tecnico Marco Baroni, intervenuto in conferenza stampa da Formello, ha confermato la situazione:

Gaetano ha avuto un attacco influenzale, vediamo, punto sempre su tutti.

Il test decisivo nella giornata di domani

Per Baroni, Castrovilli resta una pedina importante, e la speranza è di poterlo avere a disposizione per una sfida così cruciale. Tuttavia, il tecnico ha precisato che il giocatore sarà sottoposto a un test domani, insieme ad altri elementi della rosa, per valutare le sue condizioni. La decisione definitiva sarà presa solo all’ultimo momento, con l’obiettivo di non correre rischi inutili. La possibile assenza di Castrovilli rappresenterebbe un problema per la Lazio, ma Baroni si prepara a eventuali alternative per affrontare al meglio il derby.