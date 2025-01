Derby, ecco quanti tifosi della Lazio ci saranno: e la coreografia...

Un derby da tutto esaurito: biancocelesti pronti a sostenere la squadra

Ormai manca poco: domenica alle 20:45 si giocherà il derby di Roma, e lo stadio Olimpico si prepara a vivere una serata speciale, con uno spettacolo che si preannuncia indimenticabile sia in campo che sugli spalti. I biglietti destinati ai tifosi laziali sono stati esauriti rapidamente, con 17.500 sostenitori biancocelesti pronti a far sentire il loro supporto in uno stadio prevalentemente giallorosso. Il derby in notturna, il primo di domenica sera dopo anni, aggiunge fascino a una sfida che promette emozioni forti, dentro e fuori dal campo.

Proietto

La scenografia della Curva Nord: un segreto che fa salire l'attesa

Come di consueto, la Curva Nord si è impegnata per creare una scenografia da brividi, destinata a lasciare il segno in questa stracittadina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il soggetto e la realizzazione del progetto sono tenuti rigorosamente segreti, ma chi ha avuto modo di vederla in anteprima garantisce che sarà sensazionale. Gli spettatori possono aspettarsi un’atmosfera carica di energia e passione, in grado di trasmettere alla squadra biancoceleste tutto il calore dei tifosi e di rendere il derby un evento unico anche sugli spalti.