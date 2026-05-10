LIVE

Women Live | Serie A, Lazio-Ternana 2-0: raddoppio di Castiello

Tutto pronto per la 21° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Ternana

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 21° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Ternana

Ginevra Sforza /

Si parte, tutto pronto per Lazio-Ternana. Luci accese al Mirko Fersini di Formello per la penultima giornata di Serie A Women. Con la recente qualificazione della Juventus, per la Lazio il sogno Champions League si affievolisce definitivamente, ma le biancocelesti hanno comunque intenzione di chiudere la stagione nel migliore del modi per l'ultima volta in stagione davanti ai propri tifosi.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disposizione: Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia

TERNANA (4-4-2): Ciccioli; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Ciccotti, Breitner, Labate, Petrara; Regazzoli, Gomes. A disposizione: Ghioc, Cecchini, Corrado, Pastrenge, Lazaro, Porcarelli, Vigliucci, Quazzico, Di Giammarino, Ripamonti Allenatore: Mauro Ardizzone

La designazione arbitrale

Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)

Assistenti: Petrov - Spizuoco

IV Ufficiale: Antonio Elia

Operatore FVS: Michele Nappi

Il live del match tra Lazio e Ternana

  • 91'
    substitution
    Condividi Link

    Doppio cambio per la Lazio

    IN Cesarini e Mancini OUT Castiello e Visentin

  • 90'
    whistle
    Condividi Link

    Recupero secondo tempo

    Quattro minuti di recupero concessi al termine del secondo tempo

  • 83'
    substitution
    Condividi Link

    Doppia sostituzione per la Ternana

    IN Lazaro e Gomes OUT Regazzoli e Quazzico

  • 76'
    yellow_card
    Condividi Link

    Cartellino giallo

    Ammonita Regazzoli per un fallo su Oliviero

  • 74'
    substitution
    Condividi Link

    Doppio cambio per la Lazio

    IN Cafferata e Benoit OUT Monnecchi e Simonetti

  • 73'
    substitution
    Condividi Link

    Sostituzione Ternana

    IN Corrado OUT Pacioni

  • 72'
    whistle
    Condividi Link

    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Raddoppio della Lazio con Castiello: pallonetto vincente del capitano laziale 

  • 63'
    yellow_card
    Condividi Link

    Cartellino giallo

    Ammonita anche Castiello per un intervento su Petrara

  • 60'
    yellow_card
    Condividi Link

    Cartellino giallo

    Ammonito Oliviero per una scivolata in ritardo su Martins

  • 59'
    substitution
    Condividi Link

    Cambio per la Lazio

    IN Karczewska OUT Zanoli

  • 59'
    substitution
    Condividi Link

    IN Di Giammarino OUT Ciccotti

  • 47'
    whistle
    Condividi Link

    Gol annullato

    Tap-in di Monnecchi per Visentin, ma la rete viene annullata per fuorigioco 

  • 45'
    whistle
    Condividi Link

    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco tra Lazio e Ternana

  • 47'
    whistle
    Condividi Link

    Fine primo tempo

    Termina il primo tempo tra Lazio e Ternana

  • 45'
    whistle
    Condividi Link

    Recupero primo tempo

    Due minuti concessi al termine del secondo tempo

  • 42'
    goal
    Condividi Link

    GOOOOAL DELLA LAZIO

    Tacco di Goldoni che sblocca la sfida e porta in vantaggio la Lazio sugli sviluppi del quinto corner del match a favore delle padrone di casa

  • 41'
    match_started
    Condividi Link

    Tiro di Monnecchi pericoloso, troppo centrale per impensierire il portiere della Ternana che blocca la sfera senza problemi

  • 35'
    match_started
    Condividi Link

    Azione personale di Monnecchi che prima prova un tiro a botta sicura, ma viene respinto da Pacioli. Su rimpallo l'attaccante prova un colpo di testa, ma la sfera finisce direttamente tra le mani del portiere

  • 29'
    match_started
    Condividi Link

    Tiro-cross di Visentin che sceglie direttamente di calciare in porta con una diagonale, Ciccioli spedisce in angolo

  • 28'
    match_started
    Condividi Link

    Piattone di Connolly, conclusione altissime sopra la traversa

  • 25'
    match_started
    Condividi Link

    L'arbitro conferma la decisione di campo: rigore negato

  • 24'
    match_started
    Condividi Link

    Arbitro all'FVS

    La Lazio si gioca la prima card del match e far visionare al direttore di gara il contatto tra Massimino e Visentin

  • 23'
    match_started
    Condividi Link

    Contrasto nell'area di rigore della Ternana

    Visentin cade in area dopo un fallo della numero 24, nulla per il direttore di gara

  • 21'
    match_started
    Condividi Link

    Pressione costante della Lazio, la Ternana fatica a uscire

  • 20'
    match_started
    Condividi Link

    Tanti falli in questa prima parte del match, ma ancora nessun cartellino estratto dal direttore di gara

  • 13'
    match_started
    Condividi Link

    Lazio aggressiva

    Inizio sprint della squadra di Grassadonia: nei primi minuti non si registrano ancora grandi occasioni da entrambe le parti, ma le padrone di casa sembrano avere maggiormente il controllo della sfida, gestendo il possesso

  • 7'
    match_started
    Condividi Link

    Chance per la Ternana

    Soluzione dalla distanza di Labate: destro potente, ma che conclude fuori

  • 5'
    match_started
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Chiusura di Breitner sul tiro di Visentin, la calciatrice della Ternana salva la squadra e spedisce in corner

  • 1'
    match_started
    Condividi Link

    Inizia Lazio-Ternana!

    Si parte al Mirko Fersini di Formello: le padrone di casa danno inizio alla sfida!

Women | Lazio-Ternana, le formazioni ufficiali: nessuna novità per Grassadonia, out Le Bihan e Piemonte
Malagò: "Se mi candido ufficialmente? ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto…"