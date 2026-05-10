Women Live | Serie A, Lazio-Ternana 2-0: raddoppio di Castiello
Tutto pronto per la 21° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Ternana
Tutto pronto per la 21° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Ternana
Si parte, tutto pronto per Lazio-Ternana. Luci accese al Mirko Fersini di Formello per la penultima giornata di Serie A Women. Con la recente qualificazione della Juventus, per la Lazio il sogno Champions League si affievolisce definitivamente, ma le biancocelesti hanno comunque intenzione di chiudere la stagione nel migliore del modi per l'ultima volta in stagione davanti ai propri tifosi.
Le formazioni ufficiali
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disposizione: Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia
TERNANA (4-4-2): Ciccioli; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Ciccotti, Breitner, Labate, Petrara; Regazzoli, Gomes. A disposizione: Ghioc, Cecchini, Corrado, Pastrenge, Lazaro, Porcarelli, Vigliucci, Quazzico, Di Giammarino, Ripamonti Allenatore: Mauro Ardizzone
La designazione arbitrale
Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Petrov - Spizuoco
IV Ufficiale: Antonio Elia
Operatore FVS: Michele Nappi
Il live del match tra Lazio e Ternana
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91'
Doppio cambio per la Lazio
IN Cesarini e Mancini OUT Castiello e Visentin
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90'
Recupero secondo tempo
Quattro minuti di recupero concessi al termine del secondo tempo
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83'
Doppia sostituzione per la Ternana
IN Lazaro e Gomes OUT Regazzoli e Quazzico
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76'
Cartellino giallo
Ammonita Regazzoli per un fallo su Oliviero
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74'
Doppio cambio per la Lazio
IN Cafferata e Benoit OUT Monnecchi e Simonetti
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73'
Sostituzione Ternana
IN Corrado OUT Pacioni
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72'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Raddoppio della Lazio con Castiello: pallonetto vincente del capitano laziale
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63'
Cartellino giallo
Ammonita anche Castiello per un intervento su Petrara
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60'
Cartellino giallo
Ammonito Oliviero per una scivolata in ritardo su Martins
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59'
Cambio per la Lazio
IN Karczewska OUT Zanoli
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59'
IN Di Giammarino OUT Ciccotti
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47'
Gol annullato
Tap-in di Monnecchi per Visentin, ma la rete viene annullata per fuorigioco
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45'
Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco tra Lazio e Ternana
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47'
Fine primo tempo
Termina il primo tempo tra Lazio e Ternana
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45'
Recupero primo tempo
Due minuti concessi al termine del secondo tempo
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42'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Tacco di Goldoni che sblocca la sfida e porta in vantaggio la Lazio sugli sviluppi del quinto corner del match a favore delle padrone di casa
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41'
Tiro di Monnecchi pericoloso, troppo centrale per impensierire il portiere della Ternana che blocca la sfera senza problemi
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35'
Azione personale di Monnecchi che prima prova un tiro a botta sicura, ma viene respinto da Pacioli. Su rimpallo l'attaccante prova un colpo di testa, ma la sfera finisce direttamente tra le mani del portiere
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29'
Tiro-cross di Visentin che sceglie direttamente di calciare in porta con una diagonale, Ciccioli spedisce in angolo
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28'
Piattone di Connolly, conclusione altissime sopra la traversa
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25'
L'arbitro conferma la decisione di campo: rigore negato
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24'
Arbitro all'FVS
La Lazio si gioca la prima card del match e far visionare al direttore di gara il contatto tra Massimino e Visentin
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23'
Contrasto nell'area di rigore della Ternana
Visentin cade in area dopo un fallo della numero 24, nulla per il direttore di gara
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21'
Pressione costante della Lazio, la Ternana fatica a uscire
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20'
Tanti falli in questa prima parte del match, ma ancora nessun cartellino estratto dal direttore di gara
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13'
Lazio aggressiva
Inizio sprint della squadra di Grassadonia: nei primi minuti non si registrano ancora grandi occasioni da entrambe le parti, ma le padrone di casa sembrano avere maggiormente il controllo della sfida, gestendo il possesso
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7'
Chance per la Ternana
Soluzione dalla distanza di Labate: destro potente, ma che conclude fuori
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5'
Occasione Lazio
Chiusura di Breitner sul tiro di Visentin, la calciatrice della Ternana salva la squadra e spedisce in corner
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1'
Inizia Lazio-Ternana!
Si parte al Mirko Fersini di Formello: le padrone di casa danno inizio alla sfida!