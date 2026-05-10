Women | Lazio-Ternana, le formazioni ufficiali: nessuna novità per Grassadonia, out Le Bihan e Piemonte

Le formazioni ufficiali dei due tecnici di Lazio e Ternana in vista del match delle 18:00

Ginevra Sforza /
Grassadonia - LazioPress
Grassadonia - LazioPress

In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 18:00, i due allenatori di Lazio e Ternana hanno diramato le loro formazioni ufficiali.

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Le undici titolari di Grassadonia

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disposizione: Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Le formazioni ufficiali della Ternana

TERNANA (4-4-2): Ciccioli; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Ciccotti, Breitner, Labate, Petrara; Regazzoli, Gomes. A disposizione: Ghioc, Cecchini, Corrado, Pastrenge, Lazaro, Porcarelli, Vigliucci, Quazzico, Di Giammarino, Ripamonti Allenatore: Mauro Ardizzone

Out Le Bihan e Piemonte

La francese è rimasta ancora ai box per infortunio: la scorsa settimana la società aveva comunicato che la giocatrice fosse indisponibile per la sfida contro il Parma a causa di infortunio traumatico. 

Per l'attaccante ex Milan, invece, quella di oggi rappresenta la seconda giornata di squalifica da scontare dopo il cartellino rosso rimediato contro il Sassuolo.

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