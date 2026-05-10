Malagò: "Se mi candido ufficialmente? ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto…"

Il tema elezioni per la presidenza FIGC continua ad essere caldissimo con Giovanni Malagò che continua ad essere in pole position. Come riportato da Tuttomercatoweb.it, a margine della Race For The Cure, l'ex presidente del CONI ha commentato la situazione.

Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio, di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualcuno prima della data del 13 maggio. Stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente.