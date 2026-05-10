Malagò: "Se mi candido ufficialmente? ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto…"

Come riportato da Tuttomercatoweb.it, a margine della Race For The Cure, l'ex presidente del CONI ha commentato la situazione della FIGC

Beniamino Civitelli /
Malagò
Fraioli

Il tema elezioni per la presidenza FIGC continua ad essere caldissimo con Giovanni Malagò che continua ad essere in pole position. Come riportato da Tuttomercatoweb.it, a margine della Race For The Cure, l'ex presidente del CONI ha commentato la situazione.

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Le parole di Malagò

Giovanni Malagò
Fraioli

Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio, di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualcuno prima della data del 13 maggio. Stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente. 

Se mi candido ufficialmente? 

Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto. 

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