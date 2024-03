Cambio allenatore? Ecco la nota della Lazio

Senza dubbio la Lazio sta faticando in questa stagione a trovare quel ritmo, che è stata la chiave decisva per la cavalcata dello scorso anno. Con l'eliminazione dalla Champions League per mano dei pluricampioni bavaresi del Bayern Monaco, la Lazio deve ora riprendere e concentrarsi sul suo cammino in campionato cercando di migliorare il suo attuale piazzamento e centrare un posto nelle prossime competizione europee. In questo periodo la Prima Squadra della Capitale, causa risultati e alcune prestazioni poco convincenti, è finita al centro delle critiche con buona parte di tifosi e stampa che si sono schierati contro Sarri. Nei giorni scorsi erano uscite anche numerose voci che vedevano Sarri lontano dalla Lazio, con il club capitolino già in cerca di nuove guide tecniche. Subito tutto è stato smentito dalla società, che infatti con una nota ufficiale appena pubblicata sul proprio sito ufficiale ha voluto ribadire con forza la totale fiducia nell'allenatore Maurizio Sarri smentendo totalmente qualsiasi voce che vedrebbe una separazione tra la Lazio e il suo allenatore.

Maurizio Sarri e la Lazio continueranno dunque insieme il loro percorso e altri profili non sono né saranno minimamente presi in considerazione. C'è la volontà di creare qualcosa di forte con l'allenatore toscano e non saranno alcuni risultati altalenanti a far vacillare la sua posizione, con il presidente Claudio Lotito, che è assolutamente convinto del suo allenatore come ha più volte esternato in numerose occasioni.

Questa la nota ufficiale della società:

“In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento.”