Arriva la risposta degli UL a Lotito: "Nessuno potrà mai dividere i laziali. I permessi sono stati richiesti"

Non si è fatta attendere da parte del tifo organizzato biancoceleste la replica alle parole rilasciate questa mattina dal presidente Claudio Lotito alle colonne del Messaggero, che sosteneva che la manifestazione indetta per venerdì non avesse i permessi necessari. Con un comunicato sui propri profili social, gli Ultras Lazio hanno confermato data e luogo della protesta sottolineando che sia tutto autorizzato dalla questura. La manifestazione è dunque confermata per venerdì 14 giugno alle 18.30 sotto la Curva Nord dello Stadio Flaminio.

Il comunicato della Nord

Apprendiamo da un intervista rilasciata dal sig. Claudio Lotito che è a conoscenza del fatto che non ci sia autorizzazione per la manifestazione. I permessi sono stati richiesti e, al momento in cui scriviamo, non c'è nessun diniego da parte della Questura. Chi fomenta odio e divisioni tra i tifosi è solo una persona di cui ricordiamo bene le sue parole "FARÒ LITIGARE I TIFOSI TRA LORO SCATENANDO UNA GUERRA TRA POVERI"

I tifosi laziali sono uniti nel nome della SS Lazio e nessuno potrà mai dividerli.

Ci vediamo venerdì ore 18:30

Curva Nord Stadio Flaminio

LIBERA LA LAZIO Firmato: I LAZIALI

Il comunicato apparso su Instagram