Giordano: "Il tifoso spera che dopo questo momento buio si possa vedere un po’ di luce. Credo che Baroni abbia..."

C'è tanto malcontento tra i tifosi sulla scelta di affidare la panchina della Lazio a Marco Baroni, che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro a Lecce e a Verona ma sin qui ha allenato soltanto 4 volte in Serie A. La contestazione della Curva Nord si terrà venerdì alle ore 18:30 presso la Curva Nord dello stadio Flaminio. L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, ha espresso un suo pensiero riguardo il malcontento che c'è tra i tifosi e quello che dovrà fare Baroni sulla panchina della Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei

Il tifoso spera che dopo questo momento buio si possa vedere un po’ di luce, un po’ di serenità. Spero la vecchia guardia si riprenda e faccia una stagione come quella di due anni fa. I senatori non hanno dato una mano nella scorsa stagione e la situazione è andata a trascinarsi. Bisogna che i calciatori che si pensano per la Lazio devono essere giocatori che già sappiano il peso che rappresenta vestire la maglia biancoceleste, devono avere le spalle larghe. Naturalmente devono essere aiutati da chi è lì da più tempo