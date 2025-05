Cataldi tra Lazio e Fiorentina: Sarri può cambiare ancora il suo futuro

Il futuro di Danilo Cataldi resta appeso tra il possibile riscatto della Fiorentina e il sorprendente ritorno alla Lazio. L’addio di Palladino ha rimesso tutto in discussione: ciò che sembrava definito ora è incerto. E se davvero Maurizio Sarri tornasse a Formello, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, allora l’ipotesi di una nuova avventura in biancoceleste prenderebbe corpo. «Parleremo con il mister di Cataldi, per ora è scattato l’obbligo per Fagioli e Gosens», aveva detto il ds Pradè. Le panchine ballano, e con loro i destini dei calciatori. La Lazio e la Fiorentina sono alla ricerca di nuove guide tecniche, e l’incastro giusto può cambiare le carte in tavola. Anche lo stesso Sarri potrebbe rientrare in gioco per entrambi i club.

Il ritorno di Sarri cambia tutto: Cataldi può restare alla Lazio

Il centrocampista romano resta in stand-by. Il suo trasferimento a Firenze sembrava cosa fatta, invece tutto è cambiato. Un anno fa, il ds Fabiani l’aveva inserito tra i partenti, e Cataldi era volato in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. Una cifra contenuta, a fronte di un rendimento da titolare fisso: 3 reti in 26 presenze di Serie A, 34 partite stagionali complessive. Si è confermato protagonista. Ora il suo destino può dipendere dal valzer delle panchine. Se la Fiorentina non dovesse riscattarlo, il ritorno alla Lazio diventerebbe più che possibile, specialmente con Sarri.

Cataldi tra due fuochi: attesa per Lazio e Fiorentina

Nel 2022-2023 fu il regista del secondo posto in campionato, e grazie a Sarri era rinato, ottenendo anche la convocazione in Nazionale. I rapporti tra i due sono rimasti ottimi. Un possibile “Sarri bis” può aprire la porta a un “Cataldi tris”. Dopo il prestito al Genoa e l’anno a Benevento, nel 2018 tornò stabilmente in biancoceleste. Ora può scrivere un nuovo capitolo, con lo stesso tecnico che più di ogni altro ne ha valorizzato qualità e visione. Tutto ruota intorno alle panchine. E al cuore di Cataldi.