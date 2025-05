Oliviero: “In campo ci divertiamo. Vi racconto il gol”

La Lazio Women guidata da Gianluca Grassadonia chiude la stagione con un’altra vittoria, superando nettamente il Sassuolo nell’ultima gara casalinga. Il match si è concluso con un netto 5-0 a favore delle biancocelesti, tra le cui marcatrici figura anche Elisabetta Oliviero. Quest’ultima ha parlato ai microfoni ufficiali della società al termine dell’incontro.



Non vogliamo regalare niente a nessuno e così è stato. Ora siamo considerate come una big, visti anche i rimpianti maturati nelle prime partite. Lo staff e il direttore faranno il meglio per migliorare, così come noi calciatrici. Si vede che ci divertiamo insieme e che andiamo dritte per la nostra strada. Questo sarà un requisito fondamentale per chi verrà in futuro. Oggi mi hanno detto tutti che avrei segnato ed è successo. È una bella emozione, sono contenta per tutto e soprattutto per la vittoria.