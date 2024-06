Anellucci sulla Lazio: "Vedo tanta confusione, non c'è progettualità. Baroni…"

La stagione della Lazio di per sé non era terminata nel migliore dei modi con i fischi dell'Olimpico dopo l'ultima di campionato, ma quella del prossimo anno non sta partendo certo sotto una buona stella con una piazza in subbuglio dopo i recenti eventi. Le polemiche in casa Lazio non sembrano dunque placarsi, per parlare dei biancocelesti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio l'agente Claudio Anellucci.

Fraioli

Le parole di Claudio Anellucci