Tutti i risultati di Baroni nelle 1ᵉ giornate di Serie A

Lazio - Venezia, prima gara di campionato della stagione 2024-25 in programma domenica 18 agosto alle 20.45, si sta avvicinando sempre di più, finalmente tra si torna in campo e si ricomincerà a parlare di calcio giocato. Le tante incognite che lecitamente aleggiano sulla Lazio potranno essere almeno in parte svelate e far almeno rendere l'idea a tifosi, stampa e addetti ai lavori il manto che Baroni ha cucito per la Prima Squadra Biancoceleste ed il lavoro che è stato fatto nei mesi di preparazione, perché si sa le amichevoli sono una cosa, le partite ufficiali tutt'altro.

I risultati ottenuti da Baroni nelle prime giornate di Serie A

Vediamo qual è stato l'andamento di Mister Baroni nel corso della sua carriera alla prima giornata di Serie A, dove si tirano somme, almeno parziali ma comunque importanti, sul lavoro fatto in estate.

2017/18

La prima stagione che Baroni iniziò dal principio in Serie A è la 2017/18 con il Benevento in cui militava lo stesso Danilo Cataldi, l'ex-Verona aveva già allenato nella massima serie con il Siena, ma non ancora dall'inizio. Il 20 agosto 2017 il Benevento faceva visita alla Sampdoria a Marassi dove uscì sconfitto a causa della doppietta siglata da Quagliarella, a nulla servì il gol che aprì le marcature della partita a firma di Amato Ciciretti.

2022/23

Dopo la parentesi in Serie A nel 18/19 a Frosinone che rilevò però dalla 17° giornata; nel 2022/23 dopo essere stato promossa dalla B, il Lecce di Baroni esordì in Serie A tra le mura amiche contro l'Inter di Simone Inzaghi, che vinse con il gol di Dumfries allo scadere del 1-2.

Fraioli

2023/24

Lo scorso anno, invece, Mister Baroni debuttò con vittoria sulla panchina dell'Hellas Verona contro l'Empoli in Toscana per 0-1, fu un grande avvio quello del Verona che nella giornata successiva trionfò contro la Roma 2-1.

Per Baroni il bilancio complessivo è dunque di due sconfitte e una vittoria.