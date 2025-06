Montesano: "I miei ricordi più belli? Quelli legati alla Lazio di Maestrelli e del -9"

Buon compleanno Enrico Montesano, l'attore di “Febbre da cavallo” e “Grandi Magazzini” compie oggi 80 anni. Oltre ad essere un grande attore, Enrico Montesano, ha una grande passione, la Lazio, infatti, l'attore ha mostrato più volte la sua fede laziale, tanto che nella mattina del suo compleanno si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo i suoi ricordi più belli legati alla squadra, ma anche sul ritorno del mister Maurizio Sarri e sulla dirigenza del Presidente Claudio Lotito.

I miei ricordi più belli legati alla Lazio sono due. Il primo riguarda la mia presenza nello spogliatoio di Maestrelli che mi diceva: “Come stai? Giochi al posto di Garlaschelli?”. In secondo luogo, non posso scordare il ritiro di Gubbio con Fascetti nella Lazio dei -9. Un’avventura incredibile.

La Lazio a suo modo l’ha sistemata, ora però deve accontentare Sarri. Non si può perseverare in certi errori.

Penso a Castellano e Pipolo che mi chiamarono per un varietà nel 1968. Oltre a loro due , entrambi laziali scatenati, devo ricordare Lando Fiorini che mi volle al Puff. Perse una scommessa con me sul derby e dovette fare una passeggiata in mutande al Gianicolo. Ovviamente, Garinei e Giovannini mi vollero al Sistina per il Rugantino con Aldo Fabrizi e Alida Chelli.