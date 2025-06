Rambaudi: "Guendouzi è un leader di corsa ma quando apre bocca non lo è più"

Serata da dimenticare ieri per l'Italia, la partita tra gli azzurri e la Norvegia, disputata all'Ullevaal Stadion di Oslo, si è conclusa 3-0. Risultato molto amaro per il club di Spalletti, che ora per qualificarsi dovrà tentare nel colpo di fortuna e trionfare in tutte le prossime sfide. Riguardo la sconfitta dell'Italia e sulla rosa biancoceleste si è espresso Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei.

Roberto Rambaudi a Radiosei

Sulla sconfitta dell'Italia per 3-0 contro la Norvegia

L’Italia paga l’atteggiamento sbagliato, non capisco se è presuntuoso o legato al fatto che i calciatori siano già con la testa in vacanza. Sfida preparata male e giocata peggio.

Sulle possibile partenza di Matias Vecino

Dipenderà anche dal tecnico.

Sul calciomercato

Fazzini e Fabbian potrebbero essere dei calciatori per Sarri.

Su Pedro

Vorrei vedere come verrà gestito Pedro; ci sono giocatori di cui non possiamo fare a meno, lo spagnolo è un valore aggiunto. A lui, che ha questa leadership, mentalità vincente, serve unire un altro profilo simile.

Su Mattéo Guendouzi

Guendouzi è un leader di corsa, di temperamento in campo, fisico, nel motore che ha dentro di lui, ma quando apre bocca non è più leader.

