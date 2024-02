Primavera, Sanderra: "Usciamo a testa alta. Adesso pensiamo al campionato, ci aspettano 12 finali"

La Lazio Primavera sfiora l'impresa di ribaltare il match con il Torino ma si arrende ai supplementari. Vincono 3-2 i biancocelesti ma a staccare il pass per la finale di Coppa Italia sono i granata.

Al triplice fischio mister Sanderra ha commentato la prova dei suoi a Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto una grandissima partita, con una squadra molto forte a cui facciamo i complimenti. Devo dire che per l’ennesima volta i ragazzi hanno tirato fuori un carattere veramente eccezionale, ce l’hanno messa tutta. E' il nostro dovere, al di là dei risultati, far dare tutto ai ragazzi. Peccato per la beffa finale, i rigori potevano essere l’esito più giusto per ciò che si è visto in campo tra andata e ritorno. Oggi c'è stato un grande dominio nostro, dal punto di vista fisico, tecnico e tattico.

E' stata una grande esperienza arrivare in semifinale e giocarsela con queste squadre. Secondo gol evitabile? E' stata una grande rete, tutto è evitabile ma ci può stare. Purtroppo ci stanno capitando episodi arbitrali che non ci piacciono, ma andiamo oltre. Ci sono state situazioni negative, ma rimane il compiacimento per aver fatto bene.

Rimpianti? No, quando si da tutto non ci sono. Abbiamo fatto una grande partita, ribaltando un risultato quasi impossibile da rimontare, usciamo a testa alta veramente.

Ora recuperiamo le energie. Dopo una gara del genere non sarà facile andare ad affrontare il Sassuolo, in un match che è quasi uno scontro diretto per i playoff.

Vanno fatti i Suljemani e tutta la squadra. Si sono mossi bene, anche dopo il cambio modulo. I ragazzi hanno creato tanto, c’è soddisfazione. Anche chi è entrato, come Gelli, è andato bene. Abbiamo fatto vedere un bel calcio, ci stanno girando male alcuni episodi. Abbiamo fatto delle belle figure sia in Youth League che in questa semifinale di Coppa Italia. Adesso ci concentriamo sul campionato, cerchiamo di far crescere i ragazzi e la squadra. Abbiamo 12 partite che sono 12 finali, ce la giocheremo bene; è una grande soddisfazione vedere il cuore di questi ragazzi”.