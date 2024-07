Pedullà: "Immobile-Lotito, summit in corso: offerta del Besiktas confermata. Dia in attesa di sviluppi"

L'avventura di Ciro Immobile alla Lazio potrebbe finire, inaspettatamente , nei prossimi giorni: nonostante le recenti dichiarazioni del numero 17 biancoceleste dove aveva dichiarato di onorare il contratto con la Lazio fino al 2026, in mattinata sono rimbalzate diverse voci dalla Turchia che vedono il capitano biancoceleste ad un passo dal Besiktas, una delle squadre di Istanbul.

Fraioli

Gli aggiornamenti di Pedullà: “Contatto diretto Immobile-Lotito: La situazione e l'offerta d'ingaggio del club turco”

L'indiscrezione ha trovato conferma anche nelle parole del noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che nel primo pomeriggio ha rilanciato e ha aggiunto qualche dettaglio. Secondo quanto raccolto dal giornalista di Sportitalia, la chiusura non sarebbe imminente, ma i contatti tra le parti sono continui. L'offerta è vera e nelle ultime ore ci sarebbe stato un fitto colloquio tra il giocare e il presidente Claudio Lotito per discutere della situazione.

Nel pomeriggio è previsto un nuovo summit: la situazione

Nel pomeriggio è previsto un ulteriore vertice tra i due, il secondo di oggi: l'offerta d'ingaggio del Besiktas è di molto superiore a quello attuale della Lazio e la situazione è da monitorare con attenzione (si parla di almeno un paio di milioni in più rispetto allo stipendio attuale).

L'offerta del Besiktas e la richiesta della Lazio

Il club biancoceleste fa una una valutazione del giocatore di almeno 15 milioni, ma il club turco parte da un'offerta di 10. Ci sono i margini per trovare un accordo che accontenti entrambe le parti.

Il possibile sostituto di Immobile: la Lazio lo ha già bloccato

Intanto, il club biancoceleste non vuole farsi cogliere impreparato: nonostante abbia già svolto le visite mediche con la Salernitana, Boulaye Dia occupa il primo posto nella lista dei preferiti del ds Fabiani, e se dovesse uscire Immobile, il nazionale senegalese sarebbe in pole per sostituirlo. Dia aspetta una chiamata dai biancocelesti, ma bisognerà prima attendere gli sviluppi della delicata questione Immobile.

"Il giocatore è orientato ad accettare la destinazione"