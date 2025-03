Forfait dell'ultimo minuto: un cambio in distinta per Baroni

Brutte notizie per Baroni, si ferma Tavares. Per la sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma alle ore 15:00 allo Stadio Dall'Ara, la Lazio dovrà fare a meno del “treno” Nuno.

Problemi per Tavares

A pochi istanti dall'inizio del match, c'è un cambio dell'ultimo minuto nella Lazio: Marusic per Tavares. Il terzino sinistro avrebbe accusato un problema muscolare nel corso del riscaldamento, il portoghese, già reduce dallo stesso problema che lo aveva reso indisponibile nella sfida casalinga contro l'Udinese, andrà invece in panchina.

Marusic titolare

Il terzino montenegrino partirà quindi dal 1' contro il Bologna, sebbene nella rifinitura di ieri avesse svolto un allenamento differenziato non prendendo parte alle prove tattiche insieme al resto della squadra.