Bologna, Di Vaio: "Cresciuto in biancoceleste, un'emozione sfidare la Lazio"

Reduce da tre vittorie consecutive con Milan, Cagliari e Verona, il Bologna di Vincenzo Italiano è in ottima forma. A solo un punto di distanza dalla Lazio, i rossoblù nella sfida della 15:00 allo Stadio Dall'Ara di Bologna daranno del filo da torcere ai biancocelesti, sfruttando la stanchezza della squadra di Baroni, leggermente debilitata dai molti impegni ravvicinati tra Serie A e Europa League. La posta in palio è altissima: il quarto posto in classifica. Sia Lazio che Bologna approfitteranno del big match tra Juventus e Fiorentina per accalappiarsi l'ambito quarto posto.

Il direttore sportivo dei rossoblù ed ex calciatore biancoceleste, Marco Di Vaio, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio del match tra Bologna e Lazio, di seguito le sue parole.

Marco Di Vaio nel pre-partita

Sono cresciuto alla Lazio, la partita contro la Lazio per me non è mai una partita banale, sono cresciuto lì e per me restano sempre nel cuore. Più che mai oggi è una partita importante che regala uno scontro diretto, è sicuramente emozionante.

Dominguez e Castro convocati dall'Argentina