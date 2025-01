La Lazio Primavera ha un nuovo allenatore: il comunicato

La Lazio Primavera ha temporaneamente una nuova guida tecnica, a comunicarlo è stata la società sul proprio sito ufficiale. Il nuovo allenatore sostituirà provvisoriamente l'attuale coach delle giovani aquile biancocelesti, Stefano Sanderra, che per motivi personali è impossibilitato a seguire la squadra U20 della Lazio. Sanderra resterà comunque nei quadri tecnici del club biancoceleste.

Sergio Pirozzi è temporaneamente il nuovo tecnico della Primavera

Come si legge nel comunicato il nuovo allenatore dell'U20 della Lazio è Sergio Pirozzi, allenatore di calcio con molta esperienza ed ex sindaco di Amatrice dal 2009 al 2019. Numerose le esperienze in panchina, l'ultima risale al 2023 quando guidò l'Alessandria.

Il comunicato della Lazio