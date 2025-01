Il discorso di Baroni, gli assenti e gestione: l'allenamento della Lazio

Meno quattro al derby di domenica, che prenderà le mosse alle 20.45 davanti ad uno Stadio Olimpico stracolmo di tifosi che vedrà una maggioranza di tifosi giallorossi visto che è la squadra di Ranieri a giocare in casa la prima stracittadina della stagione.

Quest'oggi Baroni ha chiamato a raccolta i suoi nel Centro Sportivo di Formello per preparare il derby anche se è domani che scatteranno le prime prove tattiche. Si attendono poi aggiornamenti sull'allenamento a porte aperte annunciato da Fabiani nel corso dell'intervento radiofonico ai microfoni ufficiali del club di ieri.

Assenti, presenti e gestioni

Oggi è stato tenuto a riposo Nicolò Rovella, mentre non si sono visti i lungodegenti: Pedro, Noslin, Vecino, Patric, Lazzari. Questi ultimi due sono i favoriti per tornare in gruppo quanto prima mentre Noslin e Pedro con un miracolo potrebbero andare in panchina; Vecino ne avrà ancora per un po'.

L'allenamento di oggi

Baroni prima dell'allenamento ha tenuto un discorso alla squadra poi i giocatori biancocelesti sono stati impegnati in lavoro atletico e partitella con le pedine a disposizione, si prospetta un'altra gara di grande sacrificio e dispendio per l'undici titolare viste le numerose defezioni. Al momento Dele-Bashiru è favorito su Dia con Baroni che potrebbe riproporre il 4-3-3 già visto la scorsa giornata in Lazio-Atalanta. Da qui alla rifinitura di sabato, Baroni avrà tempo e modo di testare i suoi per schierare poi la migliore formazione nella partita più importante da quando è sulla panchina biancoceleste.