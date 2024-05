CdS | Mandas spopola in Premier: c'è anche il Leicester sul greco

Christos Mandas è stato acquistato per 900mila euro dall'Ofi Creta ma è già diventato una possibile plusvalenza per la Lazio. E' un portiere giovane tenuto in considerazione da diversi club che potrebbero far riflettere a Formello. E' impensabile che prenda il posto di Provedel, fresco di rinnovo, ma è diventato molto più di un vice. Ieri Fabiani ha assicurato che resterà in organico perché c'è bisogno di due portieri forti, ma dall'Inghilterra è rimbalzato l'interesse concreto di un'altra squadra.

Il Leicester su Mandas

Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra in questione è il Leicester, che l'anno prossimo tornerà a giocare in Premier. L'allenatore è italiano, Enzo Maresca, e ha studiato Mandas, infilandolo in una lista di possibili rinforzi per la prossima stagione. Per portarlo in Inghilterra servirebbero 15 milioni e da Formello per ora non escludono niente. Si aspetta l'ingresso in Europa per stabilire il budget e quindi le mosse di mercato.

Christos Mandas

Valzer dei portieri

Oggi Provedel costerebbe 25-30 milioni, mentre Mandas circa la metà. Il primo è un pupillo per Thiago Motta, che l'anno prossimo potrebbe andare alla Juve, mentre Mandas, prima che approdasse a Roma, era stato trattato anche dalla Fiorentina e i viola potrebbero riprovarci. Il greco è stato accostato anche al Monza, qualora Di Gregorio partisse.