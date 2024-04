SOCIAL | I giocatori biancocelesti suonano la carica: "Testa alla prossima"

Nonostante il mancato accesso alla finale di Coppa Italia, i ragazzi di Igor Tudor non si perdono d'animo. La prestazione offerta ieri sera contro la Juventus ha dimostrato che la filosofia del nuovo mister sta iniziando ad essere assimilata. E gli stessi giocatori, anche grazie ai risultati, sembrano avere più fiducia nei propri mezzi. La doppietta di Castellanos non è servita ad evitare l'eliminazione dalla competizione, l'illusione che ha dato l'argentino si è infranta sul gol di Milik nel finale. Ora l'obiettivo n1 è dare tutto in queste ultime cinque partite che rimangono fino al termine del campionato.

Castellanos, Gila e Mandas

Valentin Castellanos, MVP della partita con una doppietta, e il difensore Mario Gila insieme al portiere Christos Mandas, autori di un'ottima prova, hanno voluto caricare l'ambiente dopo l'eliminazione dalla Coppa, e lo hanno fatto attraverso i loro canali social pubblicando un post.

L'argentino ha scritto nella didascalia:

Abbiamo lottato fino alla fine e questo mi dà tranquillità, sono orgoglioso di questa squadra. Continueremo a lottare per arrivare il più in alto possibile nel campionato. Forza Lazio sempre

Lo spagnolo ha scritto:

Nonostante la buona prestazione non siamo riusciti a raggiungere la finale. Contento per la lotta continua della squadra che ha dimostrato tanto. Ora testa alla prossima partita

Il portiere greco invece scrive, tenendoci a ringraziare i tifosi, così:

Non si può essere felici quando si viene esclusi prima di raggiungere la finale, ma si può essere orgogliosi della propria squadra, di come ha lottato e del sostegno dei tifosi…il modo in cui ci hanno sostenuto è stato incredibile…continuiamo così!! Forza Lazio

