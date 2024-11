Lazio, il giorno dopo si festeggia ancora la vittoria: il messaggio sui social di due calciatori biancocelesti

La Lazio ieri sera ha vinto un importante partita contro il Cagliari: si tratta dell’ottava vittoria dell’ultimo periodo, un quasi record che sta stupendo tutti e rendendo fieri società e tifosi. Grazie ai tre punti guadagnati con sacrificio e cinismo ieri, la Lazio arriva a quota 22 che vale il terzo posto a pari con l’Atalanta e la Fiorentina, a soli tre punti dal primo posto, detenuto dal Napoli di Conte. La Lazio ha realizzato 24 goal e ne ha subiti solo 14. Oltre ai numeri, la Lazio vanta gioco brillante ed entusiasmante, in grado di coinvolgere tutti i calciatori, ma soprattutto i tifosi.

L’importanza dei subentrati: Zaccagni e Pedro

Come detto più volte dallo stesso allenatore, della Lazio attuale tutti i suoi importanti: titolare e subentrati.ogni elemento del rosa deve sentirsi parte integrante del gruppo e deve essere disposto a dare il massimo per la squadra. I calciatori sembrano aver recepito perfettamente questo messaggio e, infatti, chiunque entri in campo, anche da subentrato, nel corso della partita, mostra una prestazione di grandi impegni e consapevolezza tra i subentrati di ieri anche il capitano Zaccagni e lo spagnolo Pedro il primo, dopo due partite di stop per virus gastrointestinale (Genoa e Como), ieri ha fatto ritorno in campo ed è stato subito decisivo, siglando con grande personalità il rigore dal dischetto e correndo a festeggiare sotto la curva, dedicando il goal a Flavio Rosci, tifoso laziale venuto a mancare pochi giorni fa. Anche Pedro è entrato da subentrato dopo un mese di goal e meraviglie e ha avuto modo di contribuire con la sua esperienza e carattere alla partita.

L’esultanza sui social di Zaccagni e Pedro